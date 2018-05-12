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﻿熟女戀上小男友 網購假身份證扮細

2018-05-12 列印
　　江蘇一名四十五歲女子，為了能和小二十三歲男友一起工作不被嘲笑，小倆口竟突發奇想，網購一張假身份證，讓女子瞬間年輕二十一歲，但最後被警方查獲被捕。二人涉嫌買賣居民身份證遭警方採取刑事強制措施。消息曝光後，網友留言：「想愛就愛，管他幾多歲！」、「怎麼不拘捕賣身份證的？」



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