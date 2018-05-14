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﻿離大連港檢測動力系統 國產航母首次海試

2018-05-14 列印
　　中國第一艘國產航母001A，昨日清早離開遼寧大連港進行首次海試。新華社報道，今次海試主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性。 據了解，第二艘航母具備了出海試驗的技術條件。

　　國產航母從下水到海試，用了一年零兩星期的時間，在過去的這一年中，從外形上看，國產航母的變化並不大，主要是增加了艦島上的多座雷達和通訊天線，與052D大型驅逐艦相同的四面改進型有源相控陣雷達也已經安裝完畢，甲板外側就安裝了導彈和速射炮等自衞武器系統。

　　內地官媒就在微博上發佈消息，指國產航母於昨晨六時四十五分已駛離碼頭，現場更傳出炮仗聲。

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