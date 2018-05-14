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﻿崔天凱：警惕中美間「玻璃幕牆」 危險外交傾向勿成主流

2018-05-14 列印
　　中國駐美國大使崔天凱在華盛頓出席「中美關係40年」研討會時表示，中美之間存在貿易不平衡，當前雙方經貿團隊正努力協商談判，相信只要雙方堅持照顧彼此關切，就能找到妥善解決辦法。

　　中美貿易逆差不會長時間存在。他指一些美國人試圖在中美之間設置「玻璃幕牆」，對中美之間正常交流合作設置障礙，值得警惕。

　　崔天凱強調，如果希望國與國關係以感情為基礎，那未免太過天真。但如果一國的外交政策被敵意、恐懼和猜疑主導，那將非常危險。希望這種危險傾向，不要成為美國社會主流。

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