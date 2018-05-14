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﻿歐洲外交官欲探劉霞遇阻

2018-05-14 列印
　　根據外媒報道，五名包括德國和法國在內的歐洲外交人員，上周五擬到諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞位於北京居住的地方探訪她時，被守在樓下的人要求確認身份，並拒絕他們進入。

　　早前劉曉波好友、流亡德國的內地作家廖亦武公開他與劉霞的對話，引起外間關注劉霞的心理狀況。

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