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﻿川航機急降成都 ﻿駕駛艙玻璃裂﻿﻿﻿

2018-05-15 列印
　　四川航空一架由重慶飛往西藏拉薩的客機，昨早因機頭駕駛艙擋風玻璃碎裂，要急降成都雙流機場，旅客安全落機。中國民航西南管理局昨午證實副機師臉部被玻璃割傷及腰部扭傷，以及一名空中服務員在飛機下降時受輕傷。

　　昨早「CCFA成都空港緣分」於微博爆料稱，涉事航班飛到成都上空時，駕駛艙副機師一側玻璃突然破碎，隨後飛機發出7700緊急代碼，並立即急降成都雙流國際機場。有內地媒體指機組拍攝的照片顯示，駕駛艙右側一塊擋風玻璃已完全消失不見。

　　從乘客拍攝的視頻顯示，機艙氧氣面罩掉落，空姐正在派餐，地面餐盒等雜物一片凌亂。有乘客表示：「我心裏一直很慌，很多乘客在哭」、「有人嚇吐了」。此外，有報道指有二十七名旅客受驚送院。航空公司事後已安排乘客繼續行程。

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