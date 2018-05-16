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﻿二審判囚四月可罰款代替 ﻿馬英九「洩密」﻿﻿無罪變有罪﻿

2018-05-16 列印
　　台灣前總統馬英九被控洩密案，五年前台北地方法院認為馬雖有洩密行為，但依憲法賦予總統的「院際調解權」判無罪，北檢指與「院際調解權」無關，炮轟馬犯法，上訴高等法院。高等法院昨早逆轉改判馬四月徒刑，得易科罰金十二萬元（約三點二萬港元）。馬英九昨表示一定會上訴。

　　﻿馬英九被控於二○一三年，將前立法院長王金平、立委柯建銘等人所涉司法關說案，將黃世銘所報告的特偵組偵辦中案情，洩漏給時任行政院長江宜樺等，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等四罪。

　　台北地院去年九月一審認為馬英九雖有洩密行為，但他當時主觀行使《憲法》第四十四條賦予總統的「院際調解權」，解決行政院及立法院的爭議，預先因應可能的政治風暴，有阻卻違法事由，判決馬英九無罪，檢方不服提出上訴。但二審高院逆轉改判馬英九有罪。﻿

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