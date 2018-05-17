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﻿內地生吸笑氣 確診患脊髓病

2018-05-17 列印
　　內地娛樂場所近年興起有人濫用麻醉藥物「笑氣」，去年內地有醫院收過因吸過量「笑氣」致精神失常的病例。近日，西安醫院接收了兩名脊髓病患者，經診斷發現他們承認一年來頻繁出入酒吧購買吸食笑氣。該院醫生對內地傳媒表示，病情較輕的一名十八歲大學生，曾在酒吧打工，求診時四肢麻木、乏力，後確診為脊髓病，治療後已康復。上月初較嚴重的另一名大學生，走起路時搖來搖去，要人攙扶，醫生警告濫用笑氣危害非常大。

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