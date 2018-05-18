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﻿1200呎高空打不開傘 ﻿漢光演習﻿﻿台傘兵墮地﻿

2018-05-18 列印
　　台軍漢光演習實兵操演昨日上午發生意外，在台中清泉崗實施反空機降演習，模擬攻擊軍的航特部傘兵在實施空降時，一名傘兵跳傘時因傘未能及時張開而墜落，送院急救，經搶救後回復心跳和呼吸，全身多處受傷仍危殆。

　　據報，該名秦姓傘兵跳出機艙時，傘具未能打開，從一千二百呎高空急速摔落清泉崗機場，由於這名軍人跳出機艙時主傘未能打開，副傘亦因風向而無法完全張開，導致這名傘兵呈現自由落體摔落。

  台軍國防部長嚴德發聞訊後感到關切關注，並指示參謀總長李喜明上將率專案小組前往調查肇案原因。

　　受傷傘兵秦良丰二十六歲，高雄人，隸屬陸軍航特部特戰傘兵，機械工程系畢業，已入伍三年，跳傘次數累計到這次是第十一次。秦良丰一家四口在社區與人和善，在鄰居眼中，秦良丰是個體格不錯，很有禮貌的孩子。

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