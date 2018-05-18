中國首支民營火箭成功發射
石棺藏屍案重審 主審官患癌陪審團解散
石棺藏屍案原定昨天在高院續審，主審法官李瀚良未現身，由主審旺角暴動案的彭寶琴法官「臨時頂上」，她披露李官身體抱恙而缺席，並即時接受一段長時間的治療，故下令解散七人陪審團，這宗轟動的案件將須重審。本報得...
2018-05-18
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1200呎高空打不開傘 漢光演習台傘兵墮地
台軍漢光演習實兵操演昨日上午發生意外，在台中清泉崗實施反空機降演習，模擬攻擊軍的航特部傘兵在實施空降時，一名傘兵跳傘時因傘未能及時張開而墜落，送院急救，經搶救後回復心跳和呼吸，全身多處受傷仍危殆。 據報，該名秦姓傘兵跳出機艙時，傘具未能打開，從一千二百呎高空急速摔落清泉崗機場，由於這名軍人跳出機艙時主傘未能打開，副傘亦因風向而無法完全張開，導致這名傘兵呈現自由落體摔落。 台軍國防部長嚴德發聞訊後感到關切關注，並指示參謀總長李喜明上將率專案小組前往調查肇案原因。 受傷傘兵秦良丰二十六歲，高雄人，隸屬陸軍航特部特戰傘兵，機械工程系畢業，已入伍三年，跳傘次數累計到這次是第十一次。...
2018-05-18
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特金會瀕臨觸礁 南韓願擔當調停角色
北韓再度擺出強硬姿態，令人擔心下月十二日在新加坡舉行的美朝高峰會可能觸礁。南韓青瓦台周四早上表示，希望擔當調停角色，協助縮窄美國和北韓間的分歧，讓特朗普和金正恩可以按照原定計劃會面。 南韓總統府國家安保室一名官員早上表示，南韓政府或總統文在寅願意在南韓、美國和北韓之間，透過不同渠道擔當一個更積極的調停角色。文在寅定於本月二十二日訪問華盛頓，到時會進入白宮與特朗普會面，預料到時會討論「特金會」的事宜。 該名官員說：「青瓦台打算在五月二十二日的峰會上，充份地向美國傳達我們所知道的北韓的立場和態度，也要充份地向北韓傳達美國的立場。看過北韓和美國所發表的聲明和他們作出的反應...
2018-05-18
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屋苑連獲換樓客承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，利嘉閣市務經理郭敏輝表示，粉嶺名都4座低層F室，面積399方呎，為兩房間隔，望公園景，以520萬元售出，呎價約13033元，屬市價，買家為自用客，原業主於1...
2018-05-18
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十六度入市買入644億 金管局再接115億港匯沽盤
港匯疲弱，近日多次觸及7.85弱方兌換保證價，金管局繼周二晚入市後，再於周四（17日）晚在紐約時段先後兩度承接港元沽盤，合共買入115億港元，令下周一（21日）銀行體系總結餘進一步降至1154.71億...
2018-05-18
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奧蘭多城上足彈 進擊多倫多
FC多倫多早前因為分心中北美洲及加勒比海聯賽冠軍盃，而在美職出閘脫腳，今晚聯賽主場鬥奧蘭多城，又有鋒線孖寶基奧雲高和艾迪杜里分別停賽及受傷缺陣，反底無望。再者奧蘭多城有英格蘭前鋒當姆戴亞腳風大順，今仗勢反客為主開客勝。 （無線myTV Super303周六早上8:00直播） 去季美職總冠軍FC多倫多，今屆重中冠盃而輕聯賽，開季九輪僅得兩勝一和六負。雖然他們已完成中冠盃戰線，去月尾決賽不敵墨西哥班霸瓜達拉哈拉，但美職成績仍未有起色，近兩仗全敗，今場又有射手基奧雲高停賽，另一攻擊核心艾迪杜里亦因接受腳掌手術而倦勤，鋒力銳減下沒有取勝本錢。 當姆戴亞搶分箭頭 相反奧蘭多城...
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電磁爐圓美控溫
小米旗下品牌米家推出圓形電磁爐，備99段火力調控功能，令烹調時熱力控制更精準，難怪產品內地版甫推出即火速賣斷市！文：阿卓爸爸圖：何健勇 產品查詢：米家/3955 0581 水電安全隔離結構 這個米家電...
2018-05-18
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《Y.M.C.A》風靡港日 63歲西城秀樹心臟衰竭病逝 1955~2018
日本殿堂歌手西城秀樹當年憑一曲《YOUNG MAN（Y.M.C.A）》風靡日本及香港樂壇，前晚因急性心臟衰竭於橫濱市醫院病逝，終年63歲。西城遺下妻子及一女兩子，其家人公佈將於下周五為他舉行喪禮，翌日...
2018-05-18
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社論——嚴法治「的」 不能再拖
Uber殺入出租車市場，與的士競爭，有競爭應有進步，但的士服務質素備受市民批評，而「黑的」劏客，禁之不絕，拖累了整個的士業的形象。推動的士業改革，已是刻不容緩。 近年部份的士商會推行優質的士服務，在司機侍客、服飾、車廂設備，以至接受乘客意見回饋等多方面作改善，圖洗脫負面形象，值得鼓勵，但參與的士不多，未成氣候。與此同時，「黑的」橫行，拒載、濫收車資、兜客、擅改咪錶等違法行為，屢見不鮮，警方放蛇檢控違法司機，可以起到一時阻嚇作用，但過後又故態復萌。 部份的士業界和民意要求加強立法規管的士，獲得政府重視。據《星島日報》獨家報道，政府就引入的士司機扣分制展開研究，擬參考一般駕駛者...
2018-05-18
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田泰安自信開紅盤
周日沙田的十場草地賽事，出現了六場出馬不滿額的情況，也因如此，多位騎師的座騎數目都少於平時，例如經常因輕磅條件而場場有份披甲的田泰安，今次便只得七匹座騎在手，但他坦言未因此而覺失望，更認為座駒當中，「...
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