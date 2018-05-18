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﻿中國首支民營火箭成功發射

2018-05-18 列印
　　中國首支自主研發的民營商業火箭OS-X型「重慶兩江之星號」，昨早七時半在中國西北某基地成功升空，標誌着中國首枚民營自研商業亞軌道火箭首飛成功，為接下來的民營自研商業火箭發射衛星奠定堅實基礎。據報「重慶兩江之星」火箭長九米，採用其自研固體火箭發動機作為動力，能夠為客戶載荷實現0-20馬赫的飛行速度。火箭可靈活配置燃氣舵、空氣舵、姿控動力等多種控制系統，並具有很強的控制能力。

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