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﻿劉鶴訪美　會見基辛格

2018-05-18 列印
　　中國國務院副總理劉鶴日前率中方代表團訪美，周三在華盛頓會見了美國前國務卿基辛格和參眾兩院重要議員。會見基辛格時，劉鶴預祝基辛格快將九十五歲生日，對他長期致力於中美友好表示高度讚賞。劉鶴表示，在習近平主席和美國總統特朗普引領下，中美關係取得重要積極進展，會繼續就中美經貿問題和美方溝通，積極尋找妥善解決辦法。

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