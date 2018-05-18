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﻿北京新機場　 明年十月啟用

2018-05-18 列印
　　北京市政府透露，北京新機場工程將於明年六月底前完工、七至九月將進行測試，最快將在明年十月正式啟用。新機場落成後，北京將新增大面積的航廈、四條起降跑道、停機位二百六十八個，可替目前的首都機場分擔諸多國際航班，並讓未來的準點率提升不少。北京新機場規劃年旅客吞吐量達一億人次以上。



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