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﻿25歲女長期用手機頸椎老化如老人

2018-05-18 列印
　　肩頸膊痛是不少都市人的通病，不過武漢一名二十五歲的女子因工作長期低頭用電子產品，感到脖子僵硬，連平躺也無法紓緩痛楚。醫生檢查後發現她第四頸椎椎間盤突出，頸椎間隙變小出現骨質增生，形成骨刺，醫生指這種情況一般在七十歲的老人身上才會出現。醫生指頸椎疾病人近年有年輕化趨勢，並建議避免長時間低頭用手機，應盡量每隔三十鐘放鬆一下，避免頸椎長時間保持僵硬狀態及應多做運動。

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