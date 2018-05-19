  • 2018年5月19日 星期六
  • 28º
  • 85%
熱門： 梁天琦石棺藏屍旺角行人專用區安達邨抖音

日報新聞 > 中國

﻿撤對美高粱傾銷調查 ﻿中國否認﻿﻿削二千億美元逆差﻿

2018-05-19 列印
　　美國總統特朗普周四在白宮跟中國副總理劉鶴會晤，展開第二輪中美經貿談判。有報道指，中方提出削減美國對華貿易逆差每年二千億美元的說法。但外交部發言人陸慷在例行記者會上稱，據他了解中方並未提出減少二千億美元逆差，指有關傳言不實，中美雙方貿易談判仍在進行。

　　第二輪中美經貿談判重點是削減中國對美國巨額的貿易順差及提高智財權保護，有消息指如果美國總統特朗普接受，飛機製造商波音可望成為最大的受益者。波音是美國最大的出口商，所生產的商用飛機約四分一是出售給中國客戶。另一邊廂，中國商務部昨日發公告，終止對原產於美國的進口高粱反傾銷調查。

　　劉鶴跟特朗普會晤時表示，在兩國元首共同引領下，中美關係取得重要積極進展。特朗普則表示：「我高度珍惜與習近平主席的良好工作關係和個人友誼，我願與習主席繼續保持密切溝通，共同推進美中關係持續發展。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd