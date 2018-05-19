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﻿國產航母海試達預期目的

2018-05-19 列印
　　中國第一艘國產航空母艦完成首次出海試驗任務，昨日中午返抵大連造船廠碼頭。內地傳媒報道，航母多項設備得到了進一步測試，達到了預期目的，主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性。報道引述專家表示，航母在海試結束後，依靠自己的動力自行航行返回工廠碼頭，顯示航母的動力系統在海上完成試驗試航任務。

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