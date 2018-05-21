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﻿執政滿意度急跌至24% 蔡英文上任兩周年

2018-05-21 列印
　　台灣的總統蔡英文就職屆滿兩周年，台媒一項民調顯示，市民對其執政表現滿意度只有約兩成四，不滿意度高達近六成，六成四人對蔡英文政府的未來施政「沒信心」，較去年上升八點三個百分點。

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