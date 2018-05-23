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﻿巡唱再有犯人落網 張學友成「逃犯剋星」

2018-05-23 列印
　　中國「天網」監控系統無所不在，但「歌神」張學友魅力更是無法抵擋。浙江省嘉興市公安通報，日前在張學友演唱會上拘捕了一名逃犯。這是繼四月南昌、五月贛州後，警方第三度在張學友演唱會現場利用人臉辨識系統捉到逃犯。內地媒體給張學友冠上「逃犯剋星」的封號，並稱這幾名逃犯是「一張門票換了一對手銬」。

　　當晚「A CLASSIC TOUR學友．經典」二○一八世界巡迴演唱會在嘉興體育館開騷，據了解，當局在驗票處設立臉部辨識鏡頭，一名姓于的逃犯在嘉興市體育館西側看台入口準備檢票入場，就在他經過安檢門的幾分鐘後，天網系統發佈預警，證實此人為逃犯。演唱會結束散場時，民警從蜂擁而出的人群中將于男拘捕。



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