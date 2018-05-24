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﻿﻿安徽女以吻報仇﻿﻿險咬斷男友舌頭﻿

2018-05-24 列印
　　五月二十日是「我愛你」的普通話諧音，不少內地情侶都趁當日向另一半表達愛意。但安徽潛山一對情侶接吻期間，男子舌頭險些被女友咬斷。

　　事發當日下午五時許，潛山縣公安局指揮中心接報指，疾病防控中心附近有人爭執。民警到場發現，一名二十六歲姓周女子用牙緊緊咬住一名二十三歲姓劉男子的舌頭，並有鮮血流出。

　　民警嘗試分開兩人，但他們「吻得激烈」，警員最終對周女使用催淚噴劑，她才肯鬆口。警方將兩人送院救治，經檢查後，劉男並無大礙，待周女情緒穩定後，已由父母接走。有目擊者指，男子當天提出分手，女方疑似以「吻別」向對方報復。

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