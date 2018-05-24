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﻿滬女兼職「剝蝦員」 月入過萬

2018-05-24 列印
　　小龍蝦正值收成期，上海大街小巷的餐廳均熱賣小龍蝦，有餐廳趁機推出專員為客人剝蝦殼。在上海大學就讀服裝設計系四年級的女大生何南新，就到黃浦區某餐廳擔任「剝蝦員」。她透露如果努力，每月至少能賺逾萬元人民幣。推出此服務的餐廳店長表示專人剝蝦服務，要加收百分之十五的費用。

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