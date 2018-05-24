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﻿海南女教師當街被扯衫暴打

2018-05-24 列印
　　海南省一名黃姓女教師，清純形象良好，時常在微信朋友圈分享跟小朋友的互動合照，深受家長歡迎。不過近日她被爆搭上有婦之夫，且說話惡毒、態度囂張，接二連三用短訊辱罵元配，結果遭人伏擊，在街被打至披頭散髮，裙也被撕破，片段流出後令黃女的粉絲大失所望。

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