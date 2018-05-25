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﻿即花六千買名牌化妝品 ﻿雲南狠母﻿﻿六萬元賣女﻿

2018-05-25 列印
　　日前一名婦女在河南鄭州報警，聲稱一歲多的女兒走失了，鄭州警方成功救出孩子交還其父，調查後揭發該名婦人瞞着家人以五萬元人民幣（約六點一萬港元）將女兒賣給人販子，當晚更馬上揮霍約六千元買名牌化妝品。

　　周一鄭州警方接到余女士求助，稱其一歲女兒花花（化名）在火車站西廣場附近走失，要求幫助尋找。警方調查發現閉路電視記錄與女子口供不符，她又曾到火鍋店吃飯，被懷疑報假案。

　　余女坦承以帶孩子來鄭州遊玩為由，將孩子以五萬元人民幣賣給人口販子，後即揮霍賣孩子所得的六千元購買名牌化妝品等物品。至於報假案的原因是怕引起家人的懷疑。警方其後抓獲一男一女人口販子。

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