  • 2018年5月25日 星期五
  • 29º
  • 76%
熱門： 競爭力酷熱天氣明華大廈土地大辯論外傭

日報新聞 > 中國

﻿美駐穗人員無受聲波干擾

2018-05-25 列印
　　美國指一名在美國駐廣州總領事館工作的美國公民聽力出現問題，返國後證實輕度腦部損傷，與懷疑受到「聲波攻擊」的美國駐古巴大使館多名人員的症狀相似。

　　過境華盛頓的外長王毅與美國國務卿蓬佩奧齊見記者時指，中方調查後並無發現任何組織或個人進行聲波干擾，中美會繼續溝通，但建議美國進行內部調查，不希望事情被放大、複雜化甚至政治化。內地媒體社評指，美方未搞清事件就發出健康警告，做法不妥，促美方要實事求是處理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd