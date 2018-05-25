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﻿江蘇四男疑被罰裸體街頭跳舞

2018-05-25 列印
　　近日網上有一段視頻，在江蘇一間房產公司門前，四名疑似男員工只穿著內褲和鞋子，當街拍手跳舞，被路人拍下轉發。知情者稱，由於員工犯錯遭受懲罰。有內地律師跟媒體表示，以這種方式處罰員工，該公司涉違反《勞動合同法》的相關規定。涉事公司聲明稱，由於幾個員工對客人的服務態度不好，才以這種方式進行處罰。

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