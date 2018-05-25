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﻿李克強：平等基礎上談人權

2018-05-25 列印
■默克爾昨早抵達北京訪問，上午與李克強會談。美聯社
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　　德國總理默克爾昨早抵達北京，展開連任後首個訪華行程。她與國家主席習近平、總理李克強就雙邊關係、經濟形勢及貿易等議題對話。

　　李克強在人民大會堂接待默克爾會面後舉行記者會，被問及諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞的提問，李克強首次開腔指，中方希望在平等基礎上，和德國討論人權個案。

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