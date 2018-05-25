  • 2018年5月25日 星期五
  • 29º
  • 76%
熱門： 競爭力酷熱天氣明華大廈土地大辯論外傭

日報新聞 > 中國

﻿重慶土豪33萬 製「銀紙花」涉違法

2018-05-25 列印
　　重慶一名男子日前為女友慶祝生日，用了三十三萬四千四百元人民幣（約四十一萬多港幣）鈔票製作一束巨大的心形「銀紙花」，象徵「生生世世」示愛。土豪霸氣的示愛行動立即在網絡上引起熱議，但有銀行界人士指出，使用人民幣製成花束等行為涉嫌故意毀損人民幣，是不愛護人民幣的行為，違反了相關法律法規，應當禁止。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd