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﻿習近平讚賞德方支持「一帶一路」

2018-05-26 列印
　　國家主席習近平周四在人民大會堂與德國總理默克爾舉行會晤，習近平歡迎默克爾第十一次訪華，讚賞默克爾對中德關係的高度重視。

　　習近平指出，二○一四年中德建立全方位戰略夥伴關係以來，兩國關係得到長足發展，合作廣度和深度達到前所未有的水平。中方願同德方共同努力，推動雙邊關係。中方讚賞德方支持「一帶一路」倡議，歡迎德國企業積極參與。

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