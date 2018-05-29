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﻿驗孕棒揭台女名醫偷情

2018-05-29 列印
　　台灣一名二十八歲耳鼻喉科女名醫施靖娟外貌甜美，曾上過《康熙來了》、《國光幫幫忙》等台灣著名清談節目，頗受觀眾歡迎，在節目上被形容為「看到她，病都已經好一半了」。

　　施女被爆出與大她十二歲的已婚「隆鼻達人」顏正安偷情，施女懷孕。顏妻發現兩條線驗孕棒的照片後，顏男才認曾與施女開房四次，顏妻憤然告上法院，台北地檢署依涉嫌妨害家庭罪將這對俊男美女一併起訴。

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