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﻿台女中畢業生　 自創畢業歌MV瘋傳

2018-05-29 列印
　　中學畢業季將至，許多台灣高中生近年都會自創畢業歌，今年新竹女中畢業生創作的畢業歌《回眸》，因旋律優美，加上MV拍攝得好，引發網民熱議。台灣網民驚嘆：「今年最強的畢業歌！」、「翻轉傳統的畢業歌」，更有人直呼「去組團出專輯啦！」

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