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﻿中國公民簽證期限 美宣佈將縮短

2018-05-31 列印
　　美國白宮及國務院官員周二證實，美國政府將縮短一些中國公民的美國入境簽證有效期限，作為防止美國知識產權被盜用的部份策略。

  根據新政策，簽證有效期將由美國領事館職員決定，而不再像往常一樣自動批出最長有效期，但申請程序不變。

6月11日起實施

　　美國國務院表示，新政策將於六月十一日起生效。由當天起，領事館人員在處理中國公民的簽證申請時，將會採取措施，加強審查和保安。

　　現時，中國公民申請美國的入境簽證時，只要獲批，一般的有效期都是在現行法例下的上限。

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