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﻿傳呂秀蓮退出民進黨

2018-05-31 列印
　　據台灣傳媒報道，民進黨正式通過提名立委姚文智參選年底的台北市長選舉，形成與現任台北市長柯文哲、國民黨參選人丁守，三強確立。

　　爭取代表民進黨參選台北市長的台灣前副總統呂秀蓮疑不滿，昨晚她透過辦公室發表聲明，稱「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」外界解讀為呂秀蓮是要退出民進黨，亦引發會否進一步以無黨籍身份參選的討論。

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