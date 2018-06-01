﻿杭州搗破多個涉黃APP ﻿女大學生﻿﻿宿舍色情直播 ﻿

杭州警方周三公佈近期搗毁「九月久」、「七色（小公舉）」、「PR社」這三個號稱「美少女直播」的涉黃APP，涉及十多個省份包括廣州、河北、北京、成都等地，抓捕九十三人。當局指不法份子招攬少女做主播，以裸露淫穢色情表演吸引用戶，甚至有女生在大學宿舍進行直播。



今年一月，警方接報 「七色（小公舉）」直播APP平台存在組織淫穢表演，經初查發現，「七色（小公舉）」直播APP平台之前已被國家相關部門責令關停，但該平台運營者又開辦出另一直播平台為「美少女」直播。警方發現該「美少女」直播APP平台亦是一個以組織淫穢色情表演為主的直播平台，平台通過「家族長」招募女主播，女主播以淫穢色情表演的形式吸引用戶，用戶以贈送禮物的形式對主播進行打賞，打賞禮物花費在幾十至上千元之間，平台、「家族長」、主播之間通過「打賞」進行利益分成。同時，主播通過互動聊天窗口的方式留下聯繫方式，用戶在添加主播好友以後，主播會進一步分享主播自拍的淫穢色情表演影片。四月初，警方抓獲犯罪嫌疑人四十七人。



