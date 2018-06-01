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日報新聞 > 中國

﻿美50人經貿團已抵京

2018-06-01 列印
　　中美貿易戰在白宮日前發佈將對中國加徵進口關稅之後氣氛又趨緊張，據中國商務部透露，美方逾五十人的經貿磋商團已抵達北京，待美國商務部長羅斯六月二日抵京後，美中將展開新一輪經貿談判。

　　羅斯預定六月二日到四日訪問中國，就中美經貿展開雙方談判，雙方期待能談出具體成果，以落實之前中美聯合聲明共識。中國商務部新聞發言人高峰昨日在例行發佈會上表示，中方談判的大門始終是敞開的。中美在經貿領域有着廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，應該求同存異，合作共贏。　　



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