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﻿武漢女泰國機場「爆買」禁上機

2018-06-01 列印
　　一名武漢旅客李小姐周一結束印度旅遊，準備在泰國廊曼機場轉機回國時，有指她在免稅店「血拼」後隨身行李超重一公斤，被亞航人員阻止登機。她擔心發生衝突於是開始拍攝錄像，可是手機和護照遭工作人員搶走。

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