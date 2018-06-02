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﻿逾三百萬愛狗人士聯署抵制 ﻿廣西玉林﻿﻿再辦「狗肉節」 ﻿

2018-06-02 列印
　　踏入六月，廣西玉林一年一度的「狗肉節」即將在二十一日舉行，預計有逾千狗隻遭宰殺，淪為盤中飧。世界各地愛狗人士已在多個平台發起聯署抵制，有人更上載玉林市民殘忍虐殺活動的影片，引起大批愛狗人士的共鳴，逾三百萬人參與聯署要求當地停辦「狗肉節」。

　　世界各地愛狗人士在多個網上平台發起聯署，其中change.org已吸引逾二百八十萬人聯署、petitiontime.com有約二十三萬人、iheartdogs.com則有約七萬人。其中有愛狗人士在petitiontime.com上載多張玉林市民殺狗的照片及影片。

　　聯署網頁中清楚介紹「狗肉節」的歷史、活動內容，強調該活動是二○○九年有商人捏造當地習俗所辦，引起國際間巨大反彈聲浪後，當地居民反而更踴躍參加，規模更大，受害犬隻年年創新高，甚至有戴著頸圈的寵物犬被強行偷走、殘忍虐殺。

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