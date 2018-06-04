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﻿台情侶街頭裸拍 短片網上瘋傳

2018-06-04 列印
　　台灣早前瘋傳一段裸拍影片，一名妙齡女子掀開風衣於台北街頭三點全露，對鏡頭搔首弄姿。台灣警方深入追查後，找到二十四歲的涉事徐姓女子，她解釋影片是被人外流散播，並供稱已因此事得到教訓，苦苦哀求檢警「別讓我家人知道」。

　　該條長三十五秒的短片近日在網上廣傳，片中徐女身穿風衣，在台北民生社區附近遊蕩，期間更有多輛車子及多名路人經過；但走到暗處，她突然打開風衣裸露三點，拍攝的姓錢男友更伸手觸摸其胸部。警方其後以妨害風化、散佈猥褻物品等罪名控告二人，但檢方調查後認為，徐女雖涉犯公然猥褻罪，但事後坦承犯行、深具悔意，決定不作起訴。

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