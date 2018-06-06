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﻿冀法院判兇手死刑 「小燈泡」父親拒接受道歉

2018-06-06 列印
        台灣四歲女童「小燈泡」二○一六年三月被當街斬首案件，當地高院進行最後審理程序。被告王景玉昨日首度在庭上向小燈泡的父母道歉，惟小燈泡父親劉大經於庭後接受採訪時表示，不接受道歉，並希望法官判處對方死刑。案件押至七月三日宣判。

        法官在庭上重述案件發生經過，期間小燈泡母親王婉諭多次落淚，以毛巾拭淚。法官在庭上詢問被告王景玉是否要向被害者家屬道歉，王景玉其後站起，向小燈泡父母所處的方向表示「對不起，請原諒我」。

　　被告王景玉的辯護律師求情時表示，被告因思覺失調、妄想而犯錯，應受罰也應接受治療，又引用「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」，指不得對精神病患者判處死刑，希望法院減輕其判刑，並宣告刑後治療。
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