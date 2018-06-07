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﻿涉華旅團車禍 北韓四官員被槍決

2018-06-07 列印
　　韓媒報道，一個中國旅行團於四月二十二日在北韓發生重大交通事故造成三十二名內地客死後，北韓領導人金正恩進行責任追究，四名北韓官員因此遭到槍決。

　　南韓《東亞日報》昨日引述北韓內部消息人士報道，四名被槍決官員中包括北韓勞動英雄、人民軍少將兼金剛開發總公司負責人黃英植 （音譯） 及金剛開發總公司政治局長等人。以北韓最大的外匯公司著稱的金剛開發總公司是負責北韓計程車及遊覽車業務的軍方所屬企業，發生事故的北韓遊覽車，正是金剛開發總公司的車輛。

　　報道還引述消息人士稱，北韓軍隊三名高層，總政治局長金正閣、人民武力相撲永植及總參謀長由李明秀，亦因事故連帶責任被解職或調職。不過外界推測，人事變動與「特金會」有關。

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