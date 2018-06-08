﻿普京盛讚習近平 「一帶一路」有前景

俄羅斯總統普京日前在克里姆林宮接受中央廣播電視總台台長慎海雄專訪，談到他與國家主席習近平的關係，透露習是唯一一位和他慶祝生日的國家領導人，兩人喝伏特加、吃香腸。普京大讚習近平「平易近人、待人真誠」，「對我而言，他是位愉快的合作夥伴和可靠的好朋友」。



普京又表示，習近平是一位出色且喜歡分析問題的人，「和他探討國際議題和經濟問題很有意思」。他又讚揚「一帶一路」是有益、重要、有前景的倡議，「習近平主席的倡議更具全球性，其目的是促進與所有國家和內地之間的合作發展」。談到世界盃，普京特別看好阿根廷、巴西、德國和西班牙隊。



