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日報新聞 > 中國

﻿白宮：中興問題　 美中未達成協議

2018-06-08 列印
　　針對媒體報道，美國政府已與中國的中興通訊簽署協議解除禁令，白宮首席經濟顧問庫德洛當地時間周三在簡報會上表示，中美兩國仍未就解除對中興通訊的制裁達成協議。庫德洛說，美國與中國未有最後決定，處理被華府制裁的中興通訊。

　　他又批評中國在貿易上有很多不良及不法作為，全世界都同意美國的看法，美國總統特朗普採取堅決行動應對，美國並非受到孤立。

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