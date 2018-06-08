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﻿中國三軍儀仗隊　 女兵方陣威風亮相

2018-06-08 列印
■女兵平均身高一百七十六公分。新華社
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　　中央人民解放軍三軍儀仗隊新增五十五名女兵組成的方陣，前日在北京人民大會堂東門外廣場首度亮相。

  這群千挑萬選出來的女兵，平均身高一百七十六公分。

　　內地官媒報道，解放軍儀仗隊大隊長韓捷表示，相比以前十三名女兵與男兵混合編隊，五十五名女兵組成的單獨方陣「可以更好地展現女兵巾幗不讓鬚眉的颯爽英姿」。



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