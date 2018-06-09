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﻿吃到一地蝦殼 華客遭日食店趕走

2018-06-09 列印
　　兩名到日本大阪旅遊的中國女遊客，日前在燒肉店用餐時被店員批評「吃相難看」被趕走，老闆甚至氣得連錢都不收了。兩女拍片並上傳微博，指遭日本人歧視。不過，大部份網民友都認為是兩女有問題，才惹得店方如此氣憤。在日本亦有相關報道，指出老闆是因為兩名女子在店用餐時丟到一地都是蝦殼，加上超過用餐指定的九十分鐘又不結帳。

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