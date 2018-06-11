﻿張學友再「立功」 兩逃犯金華演唱會落網

日本JR東海新幹線列車上周六晚發生斬人案，一名二十二歲無業男子小島一朗涉在車廂隨機持刀斬人，造成一死兩傷。疑兇事後向警方供稱，因為心情鬱悶，想隨機殺人。 據了解，三十八歲的男乘客為了制止疑兇斬人，上前保護其他乘客，不幸被傷及頸部大量出血，當場血流不止，並陷入昏迷，經搶救後證實不治。受傷女性則成功脫逃，據報道有兩名二十多歲女乘客重傷。警員在現場找到至少兩把刀，正以「無差別攻擊乘客」嫌疑對小島進行調查，了解其是否有計劃犯案。 疑犯來自愛知縣岡崎市，供稱無業，並指自己不認識死傷者，皆因心情鬱悶，所以拿着刀在車廂內見人就砍。疑兇祖母說，他說過「討厭這個世界，動不動就講我想死」。據報...

2018-06-11