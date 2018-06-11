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﻿張學友再「立功」 兩逃犯金華演唱會落網

2018-06-11 列印
　　張學友前晚在浙江金華舉行演唱會，當地警方在現場拘捕一名涉嫌干犯盜竊的逃犯，並在開唱前拘捕一名涉嫌偽造國家機關公文罪的逃犯。有網民笑言「唱歌可能只是張學友的副業」。

　　四十九歲姓馬疑犯早前涉嫌盜竊，被上海警方通緝。馬被捕時正在現場兜售演唱會門票，他自稱是張學友的歌迷，如門票賣不掉準備自己入場觀看。而同日，在演唱會開始前，金華警方拘捕了一名因涉嫌偽造國家機關公文罪的逃犯。

　　今次是繼四月七日南昌、五月五日贛州、五月二十日浙江嘉興後，警方再次在張學友演唱會現場拘捕逃犯。

　　張學友將於七月到洛陽開演唱會，洛陽警方上月在社交媒體發文稱：「我們準備好了！」

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