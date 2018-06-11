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﻿廣州持續暴雨 白雲機場變碼頭

2018-06-11 列印
　　受颱風艾雲尼減弱後的熱帶低壓和季風共同影響，導致廣東連日暴雨，其中廣州白雲機場被暴雨覆蓋，大面積水浸，機場變碼頭，日前啟動航班大面積延誤藍色預警，來往逾百班航機受影響。

  受持續暴雨和路面積水影響，機場高速往機場方向的三元里和黃石路段，周五一度塞車，南行市區方向平沙至新市路段行車緩慢，個別出口因積水而需要繞道。

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