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﻿愛爾蘭逾2500女子裸泳 刷新健力士世界紀錄

2018-06-11 列印
　　愛爾蘭周六早上有二千五百零五名婦女集體參與慈善裸泳活動，刷新最多人一同裸泳的健力士世界紀錄。這項別開生面的裸泳活動在都柏林南郊的馬科摩羅海灘舉行，為一個兒童癌症基金籌款。其中一名有份參加的女士表示：「實在太奇妙，除了丈夫，我未曾裸露人前。我們各人身型、尺碼和年齡大不同，實在是創舉。」

　　今次裸泳紀錄打破了二〇一五年澳洲珀斯南灘的七百八十六人集體裸泳紀錄。愛爾蘭這項裸泳活動今年已是連續第六年舉行，迄今已為兒童癌病基金籌得超過十五萬歐羅（一百三十八萬港元）善款。

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