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﻿公司高層將撤換 ﻿白宮：﻿﻿中興再出事須停業﻿

2018-06-12 列印
　　美國與中國電信巨頭中興通訊雖達成協議，但美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，若中興通訊再次從事不當活動，將須在美國停業。

　　美國商務部四月宣佈，因中興違反和解協議，持續出貨給伊朗，決定禁止美國企業銷售包括晶片等零件予中興，為期七年。中興總部位於深圳，是內地第二大電訊設備商業，美國嚴格執行禁令，令其陷入「休克」危機。不過美媒近日報道，美國商務部長羅斯接受訪問表示，美國已與中興通訊達成協議，允許中興通訊恢復經營。

　　據悉協議除了罰款，還要求中興通訊三十日內更換董事會和執行團隊。白宮貿易顧問納瓦洛就向傳媒表示，如果中興再出事，則將在美國被停業。又指美國總統特朗普已給了一個人情給中國國家主席習近平，以表現出善意。

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