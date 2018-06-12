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﻿設「女生很容易」網站 洋漢台灣拍獵艷片

2018-06-12 列印
　　外籍男子David Bond曾在香港獵艷成為新聞頭條，近日有報道指他的徒弟Explorer Nick轉戰台灣、日本獵艷，並設立「台灣女生很容易」網站，靠賣獵艷影片圖利。

　　洋漢Explorer Nick原名Nicholas Coakley，五月在泰國搭訕模特兒的視頻上傳網絡，供網民付費購買，藉此圖利。豈料他近日已轉戰台灣，還上載在夜店搭訕一名台灣女孩的帖文，甚至設立名為「台灣女生很容易」的網站，並稱︰「台灣女孩容易相處、玩得開，是世界上最美麗的女孩之一，和她們輕易玩得很開心。」

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