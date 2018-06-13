  • 2018年6月13日 星期三
  • 26º
  • 97%
熱門： 特金會薛家燕梁天琦李日朗被騙3百萬疫苗水貨

日報新聞 > 中國

﻿交警辦案慘遭「猴子偷桃」

2018-06-13 列印
　　浙江一名交通警察，上周五處理一宗交通意外時，其中一名司機的親友不滿他的處理方式，竟然出手掐爆他的「蛋蛋」，警員痛得在地上打滾、瘋狂慘叫，隨後躺在地上昏了過去。過程被民眾拍下並上傳，影片曝光後網友紛紛留言說：「隔着熒幕都感覺得到痛」。猶幸該警員送院後沒有大礙，傷人的男子則以妨礙公務罪被捕。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd