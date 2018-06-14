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﻿基隆情侶當街蓋被蠕動 網民：教壞小孩子

2018-06-14 列印
　　台灣基隆河邊的行人路周二出現一幕嚇煞路人的場面，有網民上載影片，一對男女蓋在紅色棉被裏不斷蠕動，拖鞋和家當散落一旁，馬路上的車輛魚貫經過，但他們似乎表現得絲毫不在意。

　　過後二人終將棉被掀開，穿好衣服的他們躺在地上喘息，令網民十分驚訝，紛紛留言：「太誇張了，沒錢開房」、「這樣也可以？」、「真是教壞小孩子」。據了解，目前當地警方已在查辦中，若查證屬實，依法可被處一年以下有期徒刑、拘役或三千新台幣以下罰款。

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