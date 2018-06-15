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﻿白宮為放生中興辯護 國會議員謀推翻協議

2018-06-15 列印
　　美國白宮為總統特朗普放生中國通訊設備製造商中興通訊辯護。對於解除禁令，容許中興恢復購買美國零部件，白宮周三為協議辯護，發言人吉德里發表聲明，形容是次對中興的大規模處罰是商務部「歷史性執法行動」之一，認為達成協議後，既能確保對中興需要為違規行為支付罰款，亦令美國政府可以監管中興未來的活動，能確保美國供應商及工人的利益不會受損。

　　部份美國國會議員不滿特朗普干預對中興的制裁，有參議員尋求將推翻協議的條款，加入在稍後表決的國防授權法案。不過眾議院上周已通過該國防法案，惟當時沒有加入中興條款。參眾兩院屆時需要就兩個版本協商。

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