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﻿湖北藥廠氣體洩漏 網傳幼童肺感染

2018-06-15 列印
　　湖北黃石市百花村一間藥廠疑於周二早上六時半左右，突然排出大量農藥般刺激性氣味。事後六十三名村民感到不適，網上更流傳一段影片，片中一名疑為當地的男童站立不穩，並流着鼻血，被指是與藥廠氣體洩漏事件有關。爆料人聲稱，當時正是小學生等校車時間，不少兒童當場出現嘔吐症狀。有村民表示，不少家長帶兒童到醫院檢查，部份兒童被發現有不同程度的肺部感染。

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