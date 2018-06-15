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﻿內地女童遭反綁毒打　 網民促警方執法

2018-06-15 列印
　　內地網上近日瘋傳一段女童遭反綁、毒打的影片。片中女童雙手被反綁，雙腳佈滿瘀紅傷痕。據指女童是拿了家人的錢而被體罰，被鞭打期間，女童沒有大哭也沒有大叫，只是有時會痛得低吟一兩聲或走到牀上避開。片段惹來網民公憤，促當地警方執法。

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